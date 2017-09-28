Putin ve Erdoğan'ın bugünkü programı belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Erdoğan ve Putin en son temmuz ayında Hamburg'daki G-20 zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

Son Türkiye ziyaretini 2014 yılının Kasım ayında gerçekleştiren Putin, bugün yeniden Ankara'ya geliyor. Basına yansıyan haberlere göre iki lider öncelikli olarak Suriye, Kuzey Irak'ta referandum, S-400'ler ve Akkuyu nükleer santrali hakkında görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 18:50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Putin’i resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Ardından saat 19:00'da Putin ve Erdoğan'ın heyetlerle beraber çalışma yemeği yemesi ve ardından 20:15'te başbaşa görüşmeye geçmesi planlanıyor. 1 saat 15 dk sürmesi planlanan ikili görüşmenin ardından saat 21:30'da iki lider tarafından ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.

Basın servsinden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacakları görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir." diye ifade edildi.

Masadaki en önemli başlık?

Moskova merkezli düşünce kuruluşu Valdai Tartışma Kulübü'nün Direktörü Andrey Bystritskiy, masadaki en önemli başlığın Suriye'nin geleceği olacağı görüşünde.

Deutsche Welle'ye konuşan Bystritskiy "Bence şu an kilit öneme sahip olan konu Suriye, çünkü artık savaşta sona yaklaşıldı. Şimdi çözümü konuşmamız gerekiyor. Suriye'de barışın geri getirilmesi için yürütülecek süreç çok önemli, hatta bu süreç Kürt sorununa çözüm de getirebilir" diyor.

Gazeteci Hakan Aksay ise Suriye konusunun uzun bir süredir Türk-Rus ilişkilerinin merkezinde olduğuna dikkat çekiyor, "İdlib'e yönelik, Afrin'e yönelik yeni adımlar olabilir mi? Astana sürecinde yeni bir adım atılması gündeme gelebilir mi? Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konunun gündeme geleceğinden kuşkum yok" diyor.

"Akkuyu'nun istedikleri hızda ilerlememesi Rus tarafını rahatsız ediyor"

medyagunlugu.com'un aktardığına göre, Türkiye Rusya Araştırmaları Merkezi (TÜRAM) Başkanı Aydın Sezer, Akkuyu'nun istedikleri hızda ilerlememesinin Rus tarafını son derece rahatsız ettiğini düşünüyor. Santralle ilgili iki temel sıkıntı var: Birincisi Türkiye'nin hala lisans vermemesi, ikincisi Türk tarafının henüz para koymaması.

Anlaşmaya göre, Akkuyu'da hisselerin yüzde 51'i Ruslarda kalacak, yüzde 49 hisse ise Türk şirketlerinde olacak. Sezer, "Aslında hisse devri gerçekleşti, hisseleri alan Cengiz-Kolin-Kalyon şu anda Rusya'nın seçtiği bir şirket tarafından denetleniyor"dedi. Bu konunun sıkıntı yaratmasının nedeni Rusların şu ana kadar santral için yaklaşık üç milyar dolar harcaması, buna karşılık Türk tarafının henüz hiç harcama yapmaması. Yüzde 49 hisseyi alan şirketlerin, 22 milyar dolarlık projeye dokuz milyar dolar civarında katkıda bulunması gerekiyor. Türk şirketleriyle ilgili denetimin tam da Putin'in Ankara'ya geleceği gün tamamlanması bekleniyor. Yaşanan sorunların santralin ilk reaktörünün hizmete girmesi için belirlenen 2023 tarihinde gecikmeye yol açma olasılığı bulunuyor.

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