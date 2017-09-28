Rus basını: Türkiye Rusya'dan Suriye ile görüşme için 'arabulucuk' istedi

Türkiye'nin Rusya'dan, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi konusunda Suriye tarafıyla yapılacak görüşmelerde arabulucu olmasını istediği belirtildi.

Geçtiğimiz ay basında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın aracılığı ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştüğü iddiasını yer almıştı. Erdoğan ise böyle bir görüşme olmadığını belirterek yalanlamıştı.

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan fakat isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Türkiye'nin İdlib'de oluşturulacak gerilimi azaltma bölgesinde devriye gezmeleri amacıyla buraya gönderilecek Türk askeri konusundaki görüşmelerin Suriye tarafıyla koordine edilmesi için Rusya'ya ricacı olduğunu söyledi.

Kaynak, "Arabuluculuk ricası, Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi anlaşması doğrultusunda bu bölgeye Türk askerlerinin gönderilmesinin koordine edilmesi çerçevesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran, bir önceki hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan barış görüşmelerinde, Suriye'nin İdlib ve çevresinde oluşturulacak olan dördüncü gerilimi azaltma bölgesini beraber koruma konusunda anlaşmıştı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, İdlib ve komşusu olan Lazkiye, Hama ile Halep bölgelerinde devriye gezmesi için üç ülkenin kendi güçlerini göndereceği belirtilmişti.

HABERRUS