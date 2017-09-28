Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşıladı. Karşılamanın ardından Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak fotoğraf veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, daha sonra çalışma yemeğine geçti." diye ifade edildi.

1 saat 15 dk sürmesi planlanan ikili görüşmenin ardından saat 21:30'da iki lider tarafından ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.

Masadaki en önemli başlık?

Moskova merkezli düşünce kuruluşu Valdai Tartışma Kulübü'nün Direktörü Andrey Bystritskiy, masadaki en önemli başlığın Suriye'nin geleceği olacağı görüşünde.

Deutsche Welle'ye konuşan Bystritskiy "Bence şu an kilit öneme sahip olan konu Suriye, çünkü artık savaşta sona yaklaşıldı. Şimdi çözümü konuşmamız gerekiyor. Suriye'de barışın geri getirilmesi için yürütülecek süreç çok önemli, hatta bu süreç Kürt sorununa çözüm de getirebilir" diyor.

Gazeteci Hakan Aksay ise Suriye konusunun uzun bir süredir Türk-Rus ilişkilerinin merkezinde olduğuna dikkat çekiyor, "İdlib'e yönelik, Afrin'e yönelik yeni adımlar olabilir mi? Astana sürecinde yeni bir adım atılması gündeme gelebilir mi? Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konunun gündeme geleceğinden kuşkum yok" diyor.

#Анкара: переговоры Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом https://t.co/5N0zSRMoJ4 pic.twitter.com/MzTNcnpH48 — Президент России (@KremlinRussia) 28 Eylül 2017

"Akkuyu'nun istedikleri hızda ilerlememesi Rus tarafını rahatsız ediyor"

medyagunlugu.com'un aktardığına göre, Türkiye Rusya Araştırmaları Merkezi (TÜRAM) Başkanı Aydın Sezer, Akkuyu'nun istedikleri hızda ilerlememesinin Rus tarafını son derece rahatsız ettiğini düşünüyor. Santralle ilgili iki temel sıkıntı var: Birincisi Türkiye'nin hala lisans vermemesi, ikincisi Türk tarafının henüz para koymaması.

Anlaşmaya göre, Akkuyu'da hisselerin yüzde 51'i Ruslarda kalacak, yüzde 49 hisse ise Türk şirketlerinde olacak. Sezer, "Aslında hisse devri gerçekleşti, hisseleri alan Cengiz-Kolin-Kalyon şu anda Rusya'nın seçtiği bir şirket tarafından denetleniyor"dedi. Bu konunun sıkıntı yaratmasının nedeni Rusların şu ana kadar santral için yaklaşık üç milyar dolar harcaması, buna karşılık Türk tarafının henüz hiç harcama yapmaması. Yüzde 49 hisseyi alan şirketlerin, 22 milyar dolarlık projeye dokuz milyar dolar civarında katkıda bulunması gerekiyor. Türk şirketleriyle ilgili denetimin tam da Putin'in Ankara'ya geleceği gün tamamlanması bekleniyor. Yaşanan sorunların santralin ilk reaktörünün hizmete girmesi için belirlenen 2023 tarihinde gecikmeye yol açma olasılığı bulunuyor.

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