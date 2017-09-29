"Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya ile hemfikiriz"

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri şu an devam ediyor. Bunların süratle hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Bugünkü görüşmemizde bazı aksamaların olduğunu gördük, bunları da süratle telafi edeceğiz." dedi.

Erdoğan, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Putin ile gerçekleştirdikleri çalışma yemeği, heyetler arası ve baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, toplantıda yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve heyetini bir kez daha Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek açıklamasına başlayan Erdoğan, bu yıl içerisinde beşinci kez bir araya geldiklerini, gündemlerindeki konuları da sık sık telefonda istişare ettiklerini ve ilgili bakanların da Rus mevkidaşları ile ilişkileri sürdürdüklerini hatırlattı.

"Bölgesel yönetim, referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır"

Ortak basın toplantısında Erdoğan, "Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hâle geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur" dedi.

Ortak gayretleri neticesinde iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlenerek devam ediyor olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde bunu çok daha geliştirerek devam ettireceğiz. Bu kararlılık her iki tarafta da var" diye konuştu.

"Putin’i Türkiye’de tekrar ağırlayacağız"

Bugünkü görüşmelerde Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı yakaladıklarını aktaran Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyinin yedinci toplantısına ve konsey çatısı altında siyasi, ekonomik, kültürel-toplumsal faaliyetlerin hazırlıklarına şimdiden başlanması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Erdoğan, iki ülke olarak konsey toplantılarına büyük önem verdiklerini dile getirerek, önümüzdeki yıl konsey toplantısı vesileyle Putin’i Türkiye’de tekrar ağırlayacaklarını açıkladı.

Ekonomi ve ticaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bel kemiği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, gerçekleştirdikleri heyetler arası toplantıda ekonomi ve ticarette bazı istisnaların da giderilmesi hususunda ilgili bakanların karşılıklı olarak bu konuları ele fırsatını bulduklarını söyledi.

"Temennim odur ki, 100 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

İkili ticaret hacminde bu yılın ilk 7 ayında yakalanan yüzde 22 oranındaki artıştan memnun olduklarını dile getiren ve Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının da geçtiğimiz yıla oranla ciddi artış gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ekonomik rakamları daha da yükseltebileceğimiz konusunda hemfikiriz. Daha önce bildiğiniz gibi 100 milyar dolar gibi bir hedef kendimize belirlemiştik. Temennim odur ki, bu hedefe ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

"Türk Akımı ve Akkuyu'da bazı aksamalar olduğunu gördük..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında, ikili ekonomik ilişkilerdeki kritik konuların neticeye bağlanacağını ümit ettiklerini ifade etti ve şunları ekledi: "İkili ilişkilerimizde önemli yere sahip alanlardan biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri şu an devam ediyor. Bunların süratle hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Bugünkü görüşmemizde bazı aksamaların olduğunu gördük, bunları da süratle telafi edeceğiz."

Yaptıkları görüşmelerde ayrıca Irak ve Suriye dâhil, bölgesel konuları da mütalaa ettiklerini açıklayan Erdoğan, “Gerek Irak’ın, gerekse Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hâle geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef Bölgesel Yönetim tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kişisel kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunda da bunu zaten dünya kamuoyuyla paylaşmış durumdayız. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tavır alması büyük önem arz ediyor."

"Astana toplantılarından memnuniyet duyuyoruz"

Görüşmelerinde Suriye’ye ilişkin güncel gelişmeleri ve son Astana toplantısının sonuçlarını da ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kapsamda İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini bundan sonraki süreçte de ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun bir şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Astana toplantılarının ateşkes rejimini güçlendirici niteliğinden ve bu yönüyle Cenevre’de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sürdürülen siyasi sürece katkılarından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir süredir Astana toplantıları gündeminde olan güven arttırıcı önlemler konusuna daha fazla odaklanmanın gereği hususunda mutabık kaldıklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve Rusya olarak Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın iş birliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inandığını kaydetti ve açıklamalarını, “Bundan sonraki süreci de yine ilgili arkadaşlarımız ve bizler daha sık gerek telefon diplomasisi, gerek özel temsilcilerimiz vasıtasıyla sürdürmekte kararlıyız” sözleriyle tamamladı.

HABERRUS