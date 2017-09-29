Putin'in Ankara ziyareti toplam 5 saat 15 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplam 5 saat 15 dakika Ankara'da vakit geçirdikten sonra Rusya'ya geri döndü.
Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na inmişti. Putin'i pistte, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.
18:50'de Putin için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendikten sonra, 19:00'da heyetlerle beraber akşam yemeği yenildi.
20:15'te başbaşa görüşmeye başlayan iki liderin toplantısı 2,5 saat sürdü. İkili, 22:30 sularında ortak basın toplantısı düzenledi.
Ardından Putin'i taşıyan uçak, 23.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalanarak Moskova'ya doğru yol aldı.
HABERRUS