Putin: Bütün zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attık

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Suriye’de mutabakata varılan çatışmasızlık bölgesi inisiyatifinin özellikle Erdoğan ve iradesi sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Putin; görüşmelerde ikili konularda ve Suriye krizinin çözümü konusunda, atacakları ortak adımların koordine edilmesini samimi ve yapıcı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Suriye’de mutabakata varılan çatışmasızlık bölgesi inisiyatifinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi’de yaptıkları görüşmede ortaya çıktığını açıklayan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, devamında şunları söyledi: "Bu çatışmasızlık bölgelerinin yerine getirilmesi çalışmaları gerçekten zor oldu. Gerek Suriye ihtilafının tarafları için, gerekse de Astana sürecinin garantör ülkesi olan Rusya, Türkiye ve İran bakımından zordu. Ancak bütün zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attık. Bu da özellikle Sayın Erdoğan’ın, değerli dostumuzun girişimleri ve iradesi sayesinde mümkün oldu."

Putin'in açıklamasından satırbaşları:

Samimi ve yapıcı bir şekilde gerekse ikili konuları gerekse de Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımların koordine edilmesini değerlendirdik.

IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunu da değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer almıştır.

İkili ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Bu sene, 7 ay içerisinde yüzde 30 ticaret hacmimiz arttı. Geçen seneki kaybı bu sene telafi ettik.

Çatışmasızlık bölgeleriyle önemli bir başarıya imza attık.

Bu sene Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 11 kat arttı.

Astana'da yapılmış 6. Toplantısında varılan mutabakat konusunda ortak çalışma yapmaya anlaştık.

Bu senenin ilk yarısında Türkiye'den Rusya'ya tarım ihracatı yüzde 50 civarında artmıştır.

Enerji alanındaki ortak stratejik projeleri ayrıntılarıyla inceledik. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile Akkuyu nükleer santralin inşaatını kastediyorum.

Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerden dolayı çok teşekkür ediyorum, toplantının çok verimli olduğunu düşünüyorum."

HABERRUS