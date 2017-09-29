Putin'den Ulaştırma Bakanı Sokolov'a disiplin cezası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'görevini tam olarak yerine getirmediği' için, Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'a disiplin cezası verdi.

Hükümet tarafından yayınlanan belgede, "Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov 'görevini tam olarak yerine getirmediği' için disiplin cezası almıştır" ifadelerine yer verildi.

Sokolov'un disiplin cezasının sebebi ise, Rusya'da son günlerde meydana gelen VIM-Avia isimli havayolu şirketinin iflas süreci. Borçları yüzünden uçuşlarını zamanında gerçekleştiremeyen havayolu şirketi yaz boyunca binler müşterisini ve çalışanını mağdur etmiş, en sonunda da 120 milyon dolarlık borçla iflas ettiğini duyurmuştu. Şirketin iflasının açıklanmasının ardından yönetim kadrosu göz altına alındı ancak şirketin sahibi ve eşi Rusya'yı terk etti. Binlerce yolcu, uçuşları gerçekleşmeyeceği için mağdur. Çalışanlar ise maaşlarını halen alamadı.

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bakanlığın olaya zamanında müdahale etmediğini, binlerce insanın mağdur edildiğini söylemiş, bazı hükümet yetkililerini de kameralar önünde azarlamıştı.

Selim Saygıner, Haberrus