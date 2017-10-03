ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi Putin'e güven mektubunu sundu

ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Kremlin'de gerçekleştirilen törende Putin'e güven mektubunu sundu.

Putin bugün, Rusya'da göreve başlayan 20 Büyükelçinin güven mektuplarını bir törenle kabul etti.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Federasyonu'nda olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi John Mead Huntsman" şeklindeki anons duyulduktan sonra salona gelen Huntsman, Putin'le el sıkışarak mektubunu uzattı. İkili yanyana fotoğraf çekildi.

Daha önce de ABD'nin Çin Büyükelçisi olarak görev yapan Huntsman'ın 2'si evlatlık olmak üzere toplam 7 çocuğu var.

HABERRUS