Las Vegas'ta 59 kişinin hayatını kaybettiği saldırı için Putin'den taziye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az 59 kişinin hayatını kaybettiği ve 527 kişinin yaralandığı Las Vegas saldırısı için ABD Başkanı Donald Trump'a taziyelerini gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Trump’a gönderilen taziye mesajında çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade edildi. Putin, "Onlarca sivil vatandaşın hayatını alan cinayet zulmüyle şok ediyor" dedi.

Ölenlerin aile ve yakınlarına taziyesini ve desteğini ileten Rus lider, yaralılara da acil şifalar diledi.

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