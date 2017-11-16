Erdoğan Putin'le ticari kısıtlamaları ve vize muafiyetini görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, Erdoğan'ın 13 Kasım'da Rusya'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Ziyaret çerçevesinde iki ülke liderleri arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın 13-15 Kasım'da Rusya, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceğini hatırlattı.

Erdoğan'ın ilk olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle yarın Soçi'yi ziyaret edeceğini aktaran Kalın, Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaların da tamamen kaldırılması ve vize muafiyet rejiminin yeniden tesis edilmesi yönündeki beklentilerin tekrar vurgulanacağını kaydeden Kalın, görüşmelerde enerji alanındaki yakın işbirliğinin de ele alınacağını kaydetti.

Erdoğan, Rusya'nın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Ahmed El Sabah'ın davetine icaben Kuveyt'i ziyaret edecek.

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