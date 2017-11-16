Erdoğan Soçi yolunda: Sayın Putin’e vize muafiyeti talebimizi ileteceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretleri başladı. Erdoğan bugün saat 14.30'da Rusya'nın Soçi şehrine gitmek üzere Atatürk havalimanından ayrıldı.

Rusya’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, "İlk ziyaretimiz Soçi olacak. Bu ziyaretimizi değerli dostum Putin'in davetine icabetle gerçekleştiriyoruz. Bu bir iadei ziyaret anlamında gerçekleşecek. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi ve Suriye'de gelinen nokta değerlendirilecek. Rusya ile ticaret hacmimiz hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Engellerin büyük oranda kaldırıldığını söyleyebilirim. Geriye kalan kısıtlamaları da inşallah yakın bir zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin’e vize muafiyeti talebimizi de ileteceğim. Enerji alanında da yakın iş birliği halindeyiz. Türk akım projesi hızla ilerliyor. Akkuyu nükleer santralının da 2023 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"S-400’ler konusunda anlaşma tamam"

Erdoğan S-400’ler konusunda gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "S-400’ler konusunda anlaşma tamam. Bunun dışındaki konuları da görüşeceğiz. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruz."

"Putin’le konuşacağız, bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz"

Erdoğan, ABD-Suriye yakınlaşmasını ise şöyle değerlendirdi: "Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniyor öteki tarafta merkezi yönetimin askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm mümkün değilse o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye’nin askeri yok ki. Siyasi yönteme başvurulsun ve bir an önce orada seçime gitmenin yolları aransın. Bu 7-8 yıl içinde böyle bir yönteme başvuruldu mu? Sayın Putin’le de konuşacağız, bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır a’dan z’ye en iyi bilen biziz. Bir ABD’nin Irak’a girmesini istememiştik. Gelin demokratik yollardan çözelim dedik. Dinlemediler. Obama’nın gelişiyle bir Irak’ta kalmayacağız dediler. Boşalttılar mı? Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil. Bazı şeyler farklı söyleniyor uygulama farklı oluyor. Kusura bakmasınlar anlatıldığı gibi değil."

HABERRUS