Rosneft Başkanı Seçin, ifade vermek için çağrıldığı mahkemeye gelmedi

Rusya'da rüşvet suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev'in duruşmasına ifade vermek için çağrılan Rosneft Başkanı İgor Seçin mahkemeye gelmedi.

Hakim tarafından yapılan açıklamada, "Görevliler Seçin'in iş adresine mahkeme çağrısı gönderdi. Ancak oradakiler bunu almayı reddetti." denildi. Seçin'e ek olarak mektup ve faks yoluyla da bildiri gönderildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, 'kilit' tanıklardan biri olarak değerlendirdiği Seçin'i ifade vermedi için mahkemeye çağırmıştı.

Seçin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile işbirliği içinde, Ulyukayev'e içerisinde iki milyon dolar bulunan bir çanta vermişti. Savcılık Ulyukayev'in kamu kuruluşları olan Rosneft ve Bashneft arasında ortaklık kurulmasına izin vermesi için 'rüşvet' niteliğinde bu parayı aldığı görüşünde.

Ulyukayev ise Seçin'den aldığı çantada şarap olduğunu düşündüğünü, FSB yetkilileri ve Seçin tarafından kendisine provokasyon düzenlendiğini söylüyor.

Ulyukaev, Rusya'da 1991 yılından beri yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan ilk bakan oldu. Savcılık, 15 yıla kadar hapsini istiyor. Ulyukaev şuanda ev hapsinde bulunuyor.

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Selim Saygıner, Haberrus