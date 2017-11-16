Trump'tan Rusya karşıtlarına: Kindar ve aptallar

APEC zirvesi için Vietnam'da bulunan ABD Başkanı Trump'ın gündeminde yine ABD'deki 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları vardı. Bu konuda ABD istihbarat kurumlarına güvendiğini söyleyen Trump, Rusya ile ilişkileri geliştirme çabalarını sorgulayanlara da "Kindar ve aptallar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri Rusya'nın ABD seçimlerine müdehale ettiği iddiları gündemin en önemli konusunu oluşturuyor. Trump bu kez daha bir gün önce yaptığı açıklamalardan farklı bir duruş sergileyerek ABD istihbarat kurumlarına güvendiğini söyledi.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için gittiği Hanoi'de Vietnam Başkanı Tran Dai Quang ile bir basın toplantısında konuşan Trump, "İnanıp inanmamam konusunda, ben istihbarat kurumlarımın yanındayım, özellikle şu anki mevcut yapısıyla... Şu anki liderlik yapısıyla istihbarat kurumlarıma inanıyorum, ki iyi insanlar tarafından yönetiliyorlar" dedi.

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"Putin'in böyle bir işe kalkıştığına inanmıyorum"

Görüşme öncesinde ABD Başkanlık uçağı Air Force One'da basın mensuplarının, ABD'deki 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları ile ilgili sorularına yanıt veren Trump, Rus mevkidaşının böyle bir işe kalkışmadığına inandığını söylemişti.

ABD Başkanı, Putin için "Ne zaman beni görse, 'Ben yapmadım' diyor ve bunu söylediğinde samimi olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanmıştı. Ancak Trump'ın bu açıklamaları ABD'de eleştirilere neden oldu. Zira Amerikan istihbarat servisleri Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönünde bir kanaate sahip.

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"Kindar ve aptallar"

Trump attığı tweet'te Rusya ile ilişkileri geliştirme çabalarını sorgulayanlara, "Kindar ve aptallar, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmanın iyi bir şey olduğunu ne zaman anlayacaklar" diye tepki gösterdi.

APEC zirvesinde Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, Suriye'de devam eden iç savaşta "askeri bir çözümün" olmadığı yönünde mutabakata vardıkları açıklanmıştı.

DW Türkçe