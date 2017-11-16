Erdoğan Putin'le bir araya geldi: Vize dahil tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz, bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla 15 milyar doları aştı. 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki, vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Putin ve Erdoğan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Putin’le yıl içindeki altıncı görüşmelerini gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Putin ile yüz yüze görüşmelerinin ve telefon diplomasisinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Mart ayındaki ziyaretim sırasında bazı tarım ürünlerinin Rusya’ya girişine izin verilmesi, vatandaşlarımızın çalışma izni sorunlarının hallolması gibi konularda değerli dostum Putin’in verdiği müjdeler bizleri memnun etmişti. Aradan geçen süre zarfında, ikili ekonomik iş birliğimizin önündeki tüm engellerin kaldırılması için yoğun temaslarımıza devam ettik" açıklamasında bulundu.

Domates, nar, patlıcan gibi ürünlerin Rus pazarına girişinin kolaylaştırılmasına yönelik alınan kararları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, “Ama istiyoruz ki son kısıtlamaları da kaldıralım” diye ekledi.

Erdoğan, "Tabii evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki, vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Akkuyu Nükleer Santrali’nin beton dökme törenini Putin ile birlikte atalım istiyoruz"

Türk Akımu ve Akkuyu Nükleer Santrali konusundaki iş birliğinin kendi mecrasında ilerlediğini kaydederek, toplantıda bu konuların da değerlendirmesini yaptıklarını açıklayan Erdoğan, "Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk Akımı'nın Rusya kısmındaki boru hattı döşeme işlemlerinin tamamlandığını memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Keza, Akkuyu Nükleer Santrali’nin beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Putin’in de programının el vermesi halinde, bu adımı birlikte atalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"4 milyonu aşkın Rus turist ülkemizi ziyaret etti"

Rusya’yla kültür ve turizm alanındaki ilişkileri de eskisinden daha ileriye taşmak istediklerini dile getiren Erdoğan, bu yılın ilk dokuz ayında 4 milyonu aşkın Rus turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlattı ve "2019 yılında Türkiye ve Rusya’da karşılıklı olarak düzenlenecek Kültür ve Turizm Yılı bu çabalarımızda önemli bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

"Türkiye-Rusya ilişkileri çok ileri bir seviyeye geldi"

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: "Görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alma fırsatımız oldu. Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve gerginliği azaltma muhtırası, sahada şiddetin azaltılmasına önemli katkı yaptı. Gelinen noktada, siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız. Ayrıca Sayın Putin ile Sayın Trump arasına Vietnam’da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz. Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

Ancak bu seviyeyi yeterli bulmadıklarını sözlerine ekleyen ve "Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü iş birliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir" diye konuşan Erdoğan, özelikle de savunma sanayiine yönelik atacakları müşterek adımları çok önemsediğini söyledi.

Selim Saygıner, Haberrus