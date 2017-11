Medvedev Filipinler'deki geleneksel el sıkışma şeklini reddetti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ASEAN Liderler Zirvesi'nin açılışında gerçekleştirilen geleneksel el sıkışma şeklini reddetti.

ASEAN 31. Liderler Zirvesi'nin açılış töreni, 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Filipinler'in başkenti Manila’daki Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Geleneksel ASEAN el sıkışma pozisyonunu alan liderler, ellerini çapraz tutup yanındaki liderle el sıkışıyor. Rus lider Medvedev ise bunu reddederek elini doğrudan yanındakilere uzattı.

Medvedev'in bu harketi diğer liderleri de gülümsetti.

Looks like Russian Prime Minister Medvedev (2nd from left) has it all figured out! 😀 pic.twitter.com/NlPOwd2yrT