Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Çok karmaşık ve açıklanmayacak konular da ele alındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce kapalı ikili ilişkilerin denetimini gerçekleştirdiğini ardından Suriye’yi değerlendirdiklerini belirtti.

İki ülke liderin önce 2-2.5 saat boyunca yüz yüze konuştuklarını aktaran Peskov, ardından heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov şöyle konuştu: "İkili ilişkilerin kontrol noktalarının denetimi yapıldı. Bunun içinde Akkuyu nükleer santrali projesiyle ilgili acil sorunlar da var, tarım ürünleri sevkiyatı da var, ticari ve ekonomik işbirliğiyle ilgili diğer konular da var. Ardından heyetlerin katılımıyla güvenlik ve Suriye ile ilgili konular görüşüldü. Bu aşamada ülkemizin savunma bakanı, Türk genelkurmay başkanı, özel temsilci Lavrentyev, dışişleri bakanı katıldılar."

Erdoğan'ın Rusya ve ABD'ye yaptığı 'asker çekme' çağrısıyla ilgili soruya da yanıt veren Peskov, "Görüşme sırasında çok daha karmaşık konular da ele alındı. Elbette bunlar açıklanmayacak nitelikte" dedi.

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