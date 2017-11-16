Putin: Soçi, Türkiye'ye son derece yakın bir şehir

Rusya'nın Soçi şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin, hemen hemen krizden önceki seviyeye ulaştığını ve ikili ticaret hacmindeki artışın bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Putin ile Erdoğan'ın, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı, 19.35'de sona erdi.

Soçi'deki görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını ve Türkiye ile Suriye konusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Putin, "Bugün ikili ilişkilerimizi ele almak ve bundan sonraki çalışmalarımızı değerlendirmek açısından verimli bir fırsattı bu toplantı. Bölgesel konuları başta Suriye krizinin çözümü olmak üzere ele aldık. İkili ilişkilerimize gelince kriz öncesi seviyesine tekrar ulaşılmıştır. Bunun en iyi göstergesi ticaretimizdir. İnanıyoruz ki bu yılın sonuna kadar geçen yılda meydana gelen açığı telafi edeceğiz." dedi.

Rus lider sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan'la 27 Eylül'de Ankara'da yaptığımız görüşmede vardığımız anlaşmalar kapsamında Türkiye'den çok sayıda tarım ürününün sevkiyatına yeniden başlandı. Bugün de diğer tarım ürünlerinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik ortak tedbirleri konuştuk. Enerji alanında stratejik iş birliğimizin ilgili bakan ve kurum başkanlarıyla birlikte değerlendirdik. Burada her şeyden önce Türk Akımı'ndan bahsetmemiz gerekiyor."

"Türkiye Akkuyu santralinin kurulmasıyla ilgili her an çalışmaya başlayabilir. Tahran'a yapmış olduğum ziyaret ve görüşmeler hakkında sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Astana sürecinin garantörleri olarak çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Şiddet olayları ciddi oranda azaldı. BM himayesinde Suriyeli taraflar arasında diyalog kurulması için elverişli koşullar oluşuyor. Erdoğan'a yapılan ortak çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çalışmalar başarı ile devam edecek."

"Temaslarımız alışkanlık haline geldi artık. Bu görüşmeleri seri şekilde, bürokrasiden uzak güzel bir havada devam etmektedir. Çok verimli ve çok iyi sonuç veriyor bu görüşmeler, bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz."

Akkuyu'da ilk ünite 2023 yılında hazır

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) kısa süre içinde projeyi hayata geçirmeye başlayacağını belirten Putin, ilk üniteyi ise 2023 yılında devreye almayı planladıklarını vurguladı.

Putin ile Erdoğan'ın baş başa yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sonra sona erdi. Sona eren ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tam kapasiteyle canlandığını söyleyebileceklerini ifade etti.

Putin, "Türkiye'ye yaptığım ziyaret sırasında anlaştığımız gibi, bugün bir çalışma görüşmesi yapıyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için minnettarım. Sizin de dediğiniz gibi, gerçekten de yan yanayız, bir saati biraz aşan bir uçuş mesafesindeyiz. Görüşmemizin başında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tam kapasiteyle yeniden canlandığını düşünebileceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye'nin güvenlik ve Suriye'de çözüm de olmak üzere hemen her alanda yoğun bir çalışma yaptığını kaydeden Putin, "Aktif temas imkanına sahip olmaktan çok memnunum. İki ülke arasında mevcut konuları istişare etmek ve en kısa sürede çözüm bulmak için faydalı bir aktif temas pratiği sağlandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyareti için teşekkür eden Putin, "Dediğiniz gibi Soçi, Türkiye'ye son derece yakın bir şehir" diyerek sözlerini tamamladı.

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