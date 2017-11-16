Rusya yabancı basın kurumlarını sıkı denetime almaya hazırlanıyor

Rusya’da parlamentonun alt kanadı ülkedeki yabancı medya çalışanlarının “yabancı kurum” olarak kayıt edilmesine olanak tanıyan bir teklifi onayladı. Bu karar Amerika Adalet Bakanlığı’nın Kremlin’in desteklediği Russia Today televizyonu hakkında benzer bir karar alınmasını talep etmesinin ardından geldi.

Kararla, 2012 yılında çıkarılan ve devlete bağlı olmayan kurumlarla ilgili düzenleme içeren yasa, yabancı basını da kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre bir yabancı medya çalışanı ve kurumdan, tüm personel ve finansal dökümlerini ayrıntılı olarak bildirmesi istenecek.

Medya kurumlarından Rusya’da da takip edilebilen sosyal medya hesaplarından kendilerini “yabancı kurum” olarak göstermeleri talep edilebilecek. Yasa uyarınca Kremlin uygunsuz gördüğü internet sitelerini de bir mahkeme kararı olmaksın kapatabilecek.

Yasanın hangi basın kuruluşlarını kapsadığına dair bir liste yayınlanmadı ama düzenlemeden Amerikan federal bütçesi tarafından fonlanan Amerika’nın Sesi, Radio Free Europe ve Radio Liberty ile birlikte Amerikan CNN ve Alman Deutsche Welle kanalları da etkilenebilir.

Parlamentonun alt kanadı Duma sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘eğer yabancı basın kaynakları yabancı görevlilerolarak kaydedilmeyi reddederlerse o durumda ülke içerisinde yayın yapmalarına yasak getirilebilecek’ dedi.

Yasada kullanılan tanımların son derece geniş ve yoruma açık olmasından dolayı söz konusu uygulamalar herhangi bir yabancı basın kurumunu etkileyebilir. Özellikle Kremlin’le ters düşen haberlere imza atan kurumlar hedef alınabilir. Amerika’daki benzer düzenlemeyse sadece yabancı devletler tarafından fonlanan grupları kapsıyor.

Uluslararası Af Örgütü bu düzenlemenin yasalaşması halinde Rusya’da basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurulacağı uyarısında bulundu.

Düzenlemenin yasalaşması için Rus Senatosu tarafından da kabul edilmesi ve ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Russia Today televizyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Adalet Bakanlığı tarafından kendilerini yabancı görevli olarak kaydettirmek için kendilerine uyarı yapıldığını duyurmuştu. Söz konusu kanal, Kremlin tarafından desteklenerek küresel konularda Rusya’nın görüşlerini yansıtmayı hedefleyen bir yayın içeriğine sahip.

Amerika, Russia Today’ın Rusya’nın propaganda kanalının bir kolu olduğunu ve bu sebeple de Yabancı Kurumlar Kayıt Sözleşmesi uyarınca kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. Aynı düzenleme siyasi amaçla lobi faaliyeti yapan avukatları da kapsıyor.

Amerika'nın Sesi