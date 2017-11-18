Kremlin: Erdoğan, Putin ve Ruhani 22 Kasım'da Soçi'de buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Kasım'da Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye gündemiyle bir zirve gerçekleştireceğini doğruladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirveyi doğrulayan Peskov, "Burada Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri söz konusu. Gündemde Suriye olacak" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da, liderlerin Astana formatındaki çalışmalar ışığında Suriye'de çözümü istişare edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, Astana formatındaki sonuç veren ortak çalışmalar ışığında Suriye'de çözüm konusu hakkında görüş alışverişi yapacak. Terörle mücadelede başarı elde edilen ve Suriye'deki şiddet seviyesinin azaldığı bu dönemde, Suriye'de kalıcı normalleşmenin tesisi için atılacak adımların istişare edilmesi planlanıyor" dendi.

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