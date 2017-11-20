Ruslar Putin'in kötü yanlarını açıkladı: Yolsuzlukla mücadele etmiyor ve sıradan insanları umursamıyor

Rusya'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Levada-Tsentr'ın anketinde, Rus halkına Putin'in en kötü yanları soruldu. Sıradan insanları umursamaması, bakanlara yumuşak davranması ve yolsuzlukla mücadele etmemesi, Rus liderin en kötü yanları olarak ortaya çıktı.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de hoşunuza gitmeyen davranışlar nelerdir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15'i 'sıradan insanları umursamaması veya unutması', yüzde 10'u 'bakanlara karşı çok yumuşak davranması', yüzde 7'si ise 'yolsuzluklarla savaşmaması' ve 'yolsuzluk yapanların kendi etrafından toplanması' şeklinde cevap verdi.

Ekim ayında gerçekleştirilen bu anket, Rus vatandaşlarının Putin hakkında görüşlerini öğrenmek amacıyla 'Levada-Tsentr" tarafından gerçekleştirildi.

Olumlu yönleri?

Anket aracılığıyla vatandaşlara Putin hakkındaki olumlu görüşleri de soruldu. Buna göre Putin'in en beğenilen özellikleri sırasıyla: Kararlılık ve cesurluğu (yüzde 19), dış politikaları ve ülkeyi Batı'dan koruması (yüzde 18), siyasi deneyimi (yüzde 16), akıllılığı, eğitim ve kültürlülüğü (yüzde 15) oldu.

Putin'i vatanseverliliğinden dolayı sevenlerin oranı yüzde 4, tutarlılığından ve Kırım'ı geri almasından dolayı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

HABERRUS