Rusya'da yolsuzlukla suçlanan albayın ailesi Türkiye'ye kaçtı

Rusya İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Albay Dmitriy Zaharçenko’nun annesi Rusya'yı terk ederek İsrail'e, kız kardeşi ise Türkiye'ye gitti. Moskova'daki dairelerinde 9 milyar rubleden (151 milyon dolar) fazla para bulunan Zaharçenko yolsuzlukla suçlanıyor.

Savcılığın resmi temsilcisi Aleksander Kurennoy tarafından yapılan açıklamada Zaharçenko'nun kızkardeşinin Türkiye'ye, annesinin ise İsrail'e gittiği belirtilerek "Oradan da hala dairelerde bulunan paranın nereden geldiğini açıklamaya çalışıyorlar. Ancak biz onların yalanlarını ortaya çıkardıkça durum daha da ağırlaşıyor." dedi.

Zaharçenko'nun annesi dairesinde bulunan yüksek miktarda paraların kaynağını açıklarken, satmayı planladığı başka bir dairesi için ön ödeme aldığını belirtmişti.

Kurennoy'un sözlerine göre Zaharçenko'nun ailesi ve yakınları bundan sonraki süreçte yurt dışında yaşamayı planlıyor.

Moskova'daki Nikulinskiy mahkemesi, albay ve yakınlarının dairelerine, arabalarına ve evlerde bulunan toplam dokuz milyar rubleden fazla nakit paraya el konulmasını talep ediyor. Mahkemeye göre tüm bu mal varlıkları hukuksuzca elde edildi.

Albay Dmitriy Zaharçenko, geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında, 7 milyon ruble (118 bin dolar) rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmıştı.

Ancak asıl ses getiren olay buradan sonra başladı. Kendisinin ve yakın akrabalarının dairelerinde arama yapan güvenlik güçleri toplamda 9 milyar rubleyi aşkın nakit para buldu. Zaharçenko bu paraların kaynağını açıklayamadı. Yalnızca annesinin evinde 19 milyon ruble, 600 bin avro ve 20 bin dolar ele geçirildi.

Savcılığa göre Zaharçenko, yasa dışı olarak elde ettiği paraları gizlemek için yakınlarını kullandı.

Zaharçenko ayrıca İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan ve yolsuzlukla mücadele etmesi amaçlanan bir birimin Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.

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