Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne kimlerin katılacağı 22 Kasım'da belli olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü Soçi'de buluşacak Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin organizasyonuyla ilgili konuları karara bağlayacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, 22 Kasım'da Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin organizasyonuna ilişkin konuları karara bağlayacağını ifade etti.

Astana sürecinin garantörleri olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le dün Antalya'da yaptıkları toplantıda bu konuları istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, "Biz, önerilerimizi hazırladık. Bunları çarşamba günü üç ülkenin liderlerine sunacağız. Liderler, bu öneriler üzerinden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin organizasyonuyla ilgili karar alacak" dedi.

SURİYE'NİN TÜM KESİMLERİ MAKSİMUM SEVİYEDE TEMSİL EDİLMELİ

Kongreye kimlerin davet edilmesi gerektiği konusuna da değinen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kongreye davet edilecek Suriyeliler, Suriye toplumunun tüm kesimlerini maksimum seviyede temsil etmeli. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen, Cenevre müzakerelerinde birçok kez onaylanan ve Astana'da kabul edilen belgelere dahil edilen kararlara göre hareket ediyoruz. Tüm bu kararlar, hükümet temsilcilerinin ve kapsamlı muhalefet heyetinin katılımıyla özel diyalog kurulmasını öngörüyor."

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