Uşakov: Rusya-Türkiye-İran toplantısına askeri yetkililer de katılacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, 22 Kasım'dan Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-İran liderlerinin toplantısında askeri yetkililer de hazır bulunacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Suriye'nin konuşulacağını ve 3 ülkenin askeri yetkililerinin de hazır bulunacağını belirten Uşakov, toplantıya özellikle hangi askeri birimlerin katılacağı konusunda ise bir bilgi vermedi.

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