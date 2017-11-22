Garo Paylan: Kime karşı alacaksınız bu S-400 füzelerini? Kim saldıracak bize?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almak istemesiyle ilgili şunları söyledi: "Kime karşı alacaksınız bu füzeleri? Kim saldıracak bize? Kimde füze var ki bize saldırsın?"

Garo Paylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alınacak S-400'lerin parasının fakir vatandaşın cebinden çıkacağını hatırlatan vekil, füzelerin kime karşı kullanılacağını merak ettiğini söyledi.

Paylan, konuyla ilgili şunları söyledi: "S-400 füzelerine milyarlarca dolar ödeyeceksiniz ya, gerçekten merak ediyorum, kime karşı alacaksınız bu S-400 füzelerini? Kim saldıracak bize? Kimde füze var ki bize saldırsın? Bugünlerdeki paranoya şu: NATO bize saldırdı, NATO tekrar bize saldırabilir. Müttefik olduğumuz bir kulübün bize saldırma meselesi, paranoyasıyla maalesef karşı karşıyayız."

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