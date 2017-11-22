Putin'le görüşen Esad: Barış ve çözüm isteyen herkesle çalışmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'la Soçi'de görüştü. Liderler Suriye'deki siyasi süreci masaya yatırdı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Esad dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı İslamcı militanlara karşı verdiği başarılı mücadeleden dolayı tebrik etti. Esad da "Rusya siyasi uzlaşının teşvikini mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktarığına göre Putin Esad'a ayrıca, Suriyelilerin çok zor deneyimler yaşadığını fakat aşamalı olarak sona yaklaşıldığını yani terörist grupların kaçınılmaz yenilgisinin yakın olduğunu söyledi.

"Suriye'nin pek çok bölgesi teröristlerden alındı"

Rusya'nın Suriye'de hava operasyonları düzenlediği iki yıl içerisinde ülkede hem savaş alanında hem de siyasal bakımdan büyük başarı elde edildiğini belirten Esad, "Suriye'nin pek çok bölgesi teröristlerden alındı, buraları önceden terk etmek zorunda kalan Suriyeliler evlerine geri dönebildi" diye devam etti.

Öte yandan her iki lider de Suriye'de odağın artık askeri operasyonlardan siyasal çözüm arayışlarına doğru kaydığını kaydetti Putin ayrıca, Suriye'deki siyasal çözüm sürecinin son aşamalarına BM'nin aktif olarak katılmasını beklediklerini belirtti. Buna karşılık, dış oyuncuların Suriye'deki siyasal müdahale etmemesinin sağlanması konusunda Rusya'nın desteğine güvendiklerini belirten Esad, barış ve çözüm isteyen herkesle çalışmaya hazır olduğunu da vurguladı.

"Suriye'deki askeri operasyon sonlanma aşamasında"

Putin ayrıca, Astana görüşmeleri sayesinde Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulmasının, muhaliflerle ilk kez gerçek anlamda diyalog kurulmasına olanak verdiğini de söyledi.

Putin şunları da ekledi: "Terörizmin tamamen yenilgiye uğratılmasına elbette zaman var. Fakat bizim Suriye'deki terörle mücadeledeki ortak çalışmalarımıza gelirsek, bu askeri operasyon gerçekten sonlanma aşamasında."

Rusya'nın askeri operasyonlarının Suriye'nin bağımsızlığı ile egemenliğini korumasına yardımcı olduğunu kaydeden Esad ise şöyle devam etti: "Rus ordusunun oynadığı rol ve amaca ulaşmak için verdiği kayıpları özellikle anmak isterim. Rusya'nın ülkemizi kurtarmak için ortaya koyduğu çabalar için minnettarız. Bunu unutmayacağız."

Görüşme 4 saat sürdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Esad'ın ziyaretinin dört saat sürdüğünü söyledi.

Putin görüşme sırasında Esad'ı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler yöneticileriyle de tanıştırdı.

Putin'le Esad bundan önce Ekim 2015'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'de hava operasyonlarına başlamasını izlemişti. Bu ayrıca, Esad'ın ülkesinde çatışmaların başladığı 2011'den beri gerçekleştirdiği bilinen ilk yurtdışı ziyaretiydi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla yarın Soçi'de düzenlenecek toplantıda taraflar Suriye'deki gelişmeleri ve bölgedeki son durumu ele alacak.

HABERRUS