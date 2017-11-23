Erdoğan Dağlık Karabağ hakkında konuştu: Bu işi çözecek güç Rusya'dır

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 33. Bakanlar Oturumu'nun ardından Azerbaycan televizyonu muhabirinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin, "Soçi'ye gidiyorsunuz, Dağlık Karabağ da gündeminizde olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Geçen gidişimde Dağlık Karabağ'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon (bölge) meselesinde daha hassas olmalarını… çünkü artık süre 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işi yine bu bölgede çözecek güç Rusya'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri gazetecinin Dağlık Karabağ sorusuna yanıt verdi: Dağlık Karabağ bizim de hususi meselemizdir, bi kenara bırakmayız pic.twitter.com/Xj0YNxJPRr — Akşam Gazetesi (@Aksam) 22 Kasım 2017

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