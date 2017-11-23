Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü zirve için gittiği Rusya'nın Soçi şehrinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Saat 15.50'de başlayan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti ve 40 dakika sürdü.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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