Erdoğan: Terörist unsurların Suriye’deki süreçten dışlanması önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de “Suriye” konulu üçlü zirve toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin millî güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Millî güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir” dedi.

Rusya’nın Soçi kentinde, Sanatoryum Rus'ta düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkili ve bölgesel konularda Rusya ile yoğun diyalogun devam ettiğine ve meyvelerinin her alanda toplandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan ivmenin artarak sürdürülmesi konusunda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile hemfikir olduklarını söyledi. Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle gerçekleştirdikleri ikili görüşmede ise Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususunda mutabık kaldıklarını aktardı.

“SURİYE HALKININ ÖNCÜLÜĞÜNDE SİYASİ SÜREÇ HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Zirvede; Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle görüşmelerinde, gündemlerindeki meseleleri samimiyetle ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’de ateşkes tesis edilmesi amacıyla attığımız adımları tekrar gözden geçirdik. Gerginliği azaltma bölgelerinin şiddetin azaltılmasında temel rol oynadığını memnuniyetle tespit ettik” şeklinde konuştu.

Görüşmelerinde, Astana’da kaydettikleri ilerlemeler temelinde ve ihtilafa kalıcı çözüm noktasında, Cenevre sürecine sağlayabilecekleri katkıları da istişare ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bağlamda, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya Federasyonu’nun inisiyatifiyle Soçi’de düzenlenmesi öngörülen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin bu ilkeler temelinde siyasi sürece anlamlı katma değer sağlaması için eşgüdüm içinde çalışmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.

“SURİYE’Yİ BÖLMEYE ÇALIŞAN ELİ KANLI ÇETEYİ MEŞRU AKTÖR OLARAK GÖREMEYİZ”

Bugünkü ortak açıklamalarının, yaptıkları iş birliğinin esaslarını yansıtan ilk adım olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ancak, bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır. Bu süreçte ayrıca üç garantör ülkenin bugüne kadar ortaya koydukları karşılıklı hassasiyetlere saygı ve uzlaşı anlayışını sürdürmeleri kritik rol oynayacaktır. Bu bağlamda Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüyle ülkemizin millî güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Millî güvenliğimize kasteden bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz.”

Zirvede gerçekleştirdikleri istişarede ayrıca Suriye’de güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları ekledi: “Bu önlemlerin kademeli olarak devreye sokulması amacıyla insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ve kesintisiz ulaştırılması, ayrıca tutukluların karşılıklı salıverilmesi dâhil atılabilecek her türlü adımı gözden geçirdik. Tabii bugün vardığımız noktanın özellikle Suriye’nin barış ve istikrara yeniden kavuşması ve halkın acılarının dindirilmesi için bir umut ışığı teşkil edeceğine inanıyorum.”

İdlib sorununun çözülmesinin ve Afrin’deki olumsuzlukların giderilmesinin, Suriye sürecindeki bu olumlu gelişmelerin önemli adımları olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkelerimiz arasındaki bu verimli iş birliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını, uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, çabaları desteklemeye davet ederek tamamladı.

PUTİN: “ÖNCELİKLİ ADIMLARIMIZI BELİRLEDİK”

Bugünkü toplantıda; Suriye’de çatışmalardan sonraki durumun nasıl olacağı, nasıl gelişeceği konusunu ele aldıklarını aktaran Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ise şu açıklamaları yaptı: “Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda öncü rol üstlendiler. Önümüze reel hedefler koyduk ve şu konuda fikir birliğine vardık. Üç ülke, Astana sürecinde iyi aşamalar kaydetti. Suriye halkının, ülkesini terk etmek zorunda kalanların ülkelerine dönebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması, çatışmaların tamamen durdurulması, çatışmasızlık bölgelerinin istikrar kazanması gibi konularda öncelikli adımlarımızı belirledik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye teşekkür eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, yapyıkları görüşmelerin, Orta Doğu’da pozitif etkiler göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.

RUHANİ: “SURİYE’DE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA UMUTLUYUM”

Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte yaptığı çalışmanın, Suriye’deki barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırladığına işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise bugünkü toplantıda üç ülkenin de kendi fikirlerini çok açık bir şekilde beyan ettiğini söyledi. Amacın, bir millî ulusal kongrenin oluşması olduğunu ve bu kongrede Suriye’deki bütün aktif partilerin birleşerek Suriye’nin geleceği için müzakere yapacağını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye, Rusya ve İran’ın, bu kongrenin yapılması için mutabık kaldıklarını kaydetti. Toplantı ile birlikte, barış ve istikrar için bir adımın atılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye’de güvenliğin sağlanması ve özgür bir seçimin yapılması ile ilgili olarak umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

AKŞAM YEMEĞİ

Ortak basın toplantısından sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Sanatoryum Rus'taki akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekten sonra Türkiye’ye dönmek üzere Soçi Uluslararası Havalimanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Krasnodar Vali Yardımcısı Sergey Boldin, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu heyetle birlikte Türkiye’ye hareket etti.

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