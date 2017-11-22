Putin ve Trump telefonda 1 saat görüştü: Gündem Suriye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Putin ile Trump'ın telefon görüşmesinde, Suriye, İran, Kuzey Kore, Afganistan ve Ukrayna konuları ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Suriye’de sona yaklaşıldı

Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki ülke liderinin özellikle Suriye’deki durum üzerinde durduğu ifade edildi. Açıklamada, "Suriye’deki teröristleri yok etme operasyonunda sona yaklaşıldığı dikkate alınarak ülkedeki acil sorunlar etraflıca değerlendirildi. Putin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı, Astana’da varılan anlaşmalar ve Vietnam’da yapılan 11 Kasım 2017 tarihli ortak açıklama temelinde Suriye’de uzun vadeli siyasi çözüme destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik'in haberine göre Putin ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında Trump’a bilgi verdi. Konuya ilişkin açıklamada, "Vladimir Putin, siyasi sürece ve anayasa reformları ile başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına bağlılığını teyit eden Beşar Esad’la 20 Kasım’da gerçekleşen görüşmelerin sonuçları hakkında Donald Trump’a bilgi verdi" denildi.

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Rusya-İran-Türkiye görüşmesine değinildi

Ayrıca 22 Kasım'daki Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin katılımıyla Soçi’de yapılacak üçlü görüşmelere değinildi. Görüşmede, Suriye’deki durumun daha da normalleşmesi yönünde atılacak adımların onaylanması beklendiği aktarıldı.

Rusya lideri ayrıca Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz el-Saud, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki sorunları değerlendirdi.

Telefon görüşmesi sırasında ayrıca Afganistan’ın ele alındığı belirtilirken, ülkedeki terör ve uyuşturucu tehditlerinin artması nedeniyle endişe duyulduğu dile getirildi.

İran’ın nükleer programıyla ilgili oluşan durumunun da ele alındığı görüşmede, Rusya’nın, bölgesel istikrarın sağlanması ve kitle imha silahlarının yayılmaması sorununun çözümü konusunda önemli faktör olan Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tam uygulanmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Kore Yarımadası’ndaki sorunların müzakereler yoluyla ve diplomatik araçlarla çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Putin ve Trump ayrıca Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizi değerlendirdi. Görüşmede Putin’in, Minsk anlaşmasının koşulsuz yerine getirilmesinin alternatifi olmadığına dikkat çektiği aktarıldı.

Trump: Sıkı konuştuk

Trump ise, Putin ile gerçekleşen telefon görüşmesi için ‘güzel’ ve ‘sıkı’ nitelendirmesinde bulundu.

Putin ile 'güzel telefon görüşmesi' gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, 'Sıkı konuştuk' diye ekledi.

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