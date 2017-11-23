Rus senatör Soçi zirvesini yorumladı: 10-15 yıl önce her şeye Washington ve Londra karar verirdi

Rus senatör Aleksey Puşkov, dün Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-İran liderleri zirvesinin yorumlarken, "10-15 sene önce her şeye Washington ve Londra karar verirdi" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov şunları söyledi:

"Soçi görüşmesi, İran ve Türkiye gibi bölgesel güçlerle Rusya'nın artan rolünü gösterdi. 10-15 yıl önce herşeye Washington ve Londra karar verirdi."

"ABD Suriye'de IŞİD ve El-Nusra kalıntılarını yok etmek için değil, Şam'a karşı mücadeleye devam etmek için bulunuyor. Açıklamaları farklı, politikaları farklı."

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