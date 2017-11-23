Suriye: Rusya-Türkiye-İran ortak bildirisini memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’nın Soçi’deki zirvenin bitiminde yayınlanan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Sputnik'in Suriye devlet haber ajansı SANA’dan aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğüne saygı duymasının yanı sıra, Suriyelilerin kanının akıtılmasına son vermeye katkı sağlayacak tüm siyasi çabalara destek veren tutumundan hareketle bu ortak bildirinin memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Üçlü zirvenin, iki gün önce Soçi’de Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında gerçekleşen görüşmenin devamı olduğuna dikkat çeken yetkili, zirvede terörle mücadelenin sürdürülmesi yanı sıra, siyasi süreci organize etme sonucunun alındığına işaret etti.

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