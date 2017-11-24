Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Moskova'da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ve Rus iş adamları ile temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya geldi.

Şimşek, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Rus iş adamları ile bir araya gelecek.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alınacağı görüşmede, Rus şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımları istişare edilecek. Şimşek'in Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Şimşek’in, iş adamları ile temaslarının ardından Rus mevkidaşı Dvorkoviç ile görüşmesi bekleniyor.

Şimşek, sosyal medya hesabından Rusça olarak yaptığı açıklamada ise, "Günaydın, Moskova. Sberbank tarafından organize edilen bir yatırımcı konferansına katılıyorum. Ayrıca arkadaşım Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşeceğim. İkili ticareti ve yatırımları artırmak istiyoruz" dedi.

Доброе утро, Москва.



Я посещаю конференцию инвесторов, организованную Сбербанк. Я также встречусь с моим другом заместителем премьер-министра Аркадий дворковик. Мы хотели бы увеличить объем двусторонней торговли и инвестиций. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Kasım 2017

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