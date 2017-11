Trump ve Erdoğan telefonda görüştü: İkili ilişkiler, Soçi zirvesi ve Suriye

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı ofisi iki lider arasında Suriye, Soçi zirvesi ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişi olduğunu belirtti.

Görüşmeyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde yazılı olarak yapılması bekleniyor.

Trump, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün telefonda görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump ilk tweet'inde "Bu sabah, Orta Doğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik" ifadesini kullandı.

Will be speaking to President Recep Tayyip Erdogan of Turkey this morning about bringing peace to the mess that I inherited in the Middle East. I will get it all done, but what a mistake, in lives and dollars (6 trillion), to be there in the first place!