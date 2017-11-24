"Türkiye Esad ile iletişime geçebilir"

Soçi zirvesinin ardından Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile iletişime geçebileceğini belirten Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Dr. Hasan Oktay, Ankara’nın PYD duruşunun değişmez kalacağını kaydetti.

Oktay, Rusya-Türkiye-İran'ın Soçi'de gerçekleştirdiği Suriye zirvesinden sonra Türkiye’nin, Esad'ın ülkedeki geleceğindeki varlığını kabul ettiği bir tablonun ortaya çıktığını belirtti. Oktay, Ankara'nın Suriye'de toprak bütünlüğünü destekleyerek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi görüşmelerinde PYD’nin de hiçbir statü almamasında ısrarcı olacağını ifade etti.

KAFKASSAM Başkanı, Rusya ve ABD’nin PYD konusunda anlaşmaya varsa bile Türkiye’nin bunu kabul etmeyeceğini ve terörle mücadele sorununu, yakında başlayabilecek Esad ile ikili görüşmelerde çözmeye çalışacağını dile getirdi.

Sputnik'e Soçi zirvesi sonuçlarını değerlendiren Oktay, Suriye konusunda Ankara ve Moskova arasında olan görüş ayrılığının Rus-Türk ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Dr. Hasan Oktay, Türkiye için olduğu kadar Rusya için de terörle mücadelenin önemli olduğunu belirterek, Ankara için önceliğin IŞİD ve diğer terör örgütlerinin saldırılarını önlemek olduğunu kaydetti.

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