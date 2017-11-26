Putin imzaladı: Rusya'daki yabancı basın kuruluşları 'ajan' sayılabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin medya kuruluşlarının yabancı ajan olarak kabul edilmesi ile ilgili kanundaki değişiklikleri imzaladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik'in yabancı bir ülkenin çıkarları için lobi faaliyetleri yapanları hedef alan bir yasa olan FARA kapsamında yabancı ajan olarak kaydedilmesinin ardından Rusya, Washington'a yanıt vermek için harekete geçmişti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yurtdışından finanse edilen basın kuruluşlarının yabancı ajan olarak tanınmasını öngören yasa düzenlemelerini onaylamış ve konu Federasyon Konseyi'ne taşınmıştı.

ABD'nin Rus basın kuruluşlarına yönelik adımlarının ardından misilleme yapan Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi, yurtdışından finanse edilen medya kurumlarının yabancı ajan olarak kaydedilmesini öngören yasayı geçen çarşamba 154 ‘evet' oyuyla onaylamış, oylamada ‘evet' oyu çıkmıştı.

Sputnik'in haberine göre hangi medya kuruluşlarının ‘yabancı ajan' kabul edileceğine Rusya Adalet Bakanlığı karar verecek. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Leonid Levin'in açıklamasına göre, yurtdışından finansal destek alan Rus basın kuruluşları, yasa kapsamına alınmayacak.

Konuyla ilgili yazı gönderilen kurumlar arasında Amerikan'ın Sesi (VOA) ve Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) gibi kuruluşların olduğu belirtiliyor.

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