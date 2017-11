Preet Bharara: Flynn’i Erdoğan yönetimine Rusya mı tavsiye etti?

Türkiye’de hakkında soruşturma başlatılan eski New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimiyle Rusya’nın tanıştırıp tanıştırmadığını sordu.

Kişisel Twitter hesabından, “Putin yönetimi, Ruslar tarafından işe alınmasından sonra Flynn’i Erdoğan yönetimiyle tanıştırıp ona kefil oldu mu?” sorusunu yönelten Bharara, eski FBI Başkanı Robert Mueller’in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturmasının bu sorulara cevap verebileceğini kaydetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen hafta yaptığı açıklamayla, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab davasının eski savcıları Bharara ve Joon H. Kim hakkında, soruşturma başlattığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok hükümet yetkilisi de Bharara’yı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen Cemaati’yle “yakın olmakla” suçlamıştı.

Some Mike Flynn questions: After Flynn was recruited by the Russians, did Putin's regime introduce & vouch for him to Erdogan’s regime in Turkey? What's the role of Erdogan as junior partner in Russia's game plan in the US? Maybe Mueller's probe will answer such questions.