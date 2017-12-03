Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kırım Rusya'nın, konu kapandı

İtalyan gazetesi Libero'ya röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kırım Rusya'nın bir parçası olarak kalacak, konu kapandı" dedi.

Lavrov, bu kararın barış ve refah lehine bilinçli bir tercih yapan Kırım sakinlerinin, özgür ve demokratik bir ifadesi olduğunu belirtti.

Lavrov, "Bugün Kırım halkı Ukrayna'daki iç savaşın dehşetinden, referandumda dile getirdiği irade sayesinde kurtuldu." dedi. Rus Bakan ayrıca Kiev yönetiminin 3 yıldır Donbas'ta kaldığını hatırlattı.

Kırım, Mart 2014'te gerçekleştirilen referandumla Rusya topraklarına dahil edilmişti. Rusya'ya göre halkın yüzde 95'ten fazlası Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'nın egemenliği altına girmesi için oy kullandı.

❓Останется ли Крым навсегда в составе России?#Лавров: Тема закрыта раз и навсегда. Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветанияhttps://t.co/g45ddRvnoj pic.twitter.com/AfMatJ0BQL — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 30 ноября 2017 г.

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