ABD Büyükelçisi, Rusya yaptırımlarının kaldırılması şartını açıkladı

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, ABD'nin yakında Ukrayna krizine çözüm bulma konusunda umutlu olduğunu ve bunun ardından da Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi ve yaptırımların kaldırılması hakkında konuşulabileceğini söyledi.

Rusya'da yayın yapan bir TV kanalına konuşan Huntsman, "Yaptırımlar konusunda nasıl hareket edeceğimiz, yaptırımlara sebep olan konularla alakalı nasıl çalışacağımıza bağlı. Bence bu sorunun geçmişine bakmalı ve ilişkilerimizin şuanda neden bu seviyede olduğunu anlamalıyız. Ukrayna'daki durumdan dolayı uygulanan yaptırımların birçoğunu sadece ABD değil, Avrupa ülkeleri de uyguluyor." diye ifade etti.

Huntsman, "Eğer Ukrayna krizini çözebilir, yani her iki tarafa da uyacak bir anlaşmaya varabilirsek olumlu sonuçlar alırız. Ancak bu, anlaşmazlıkların çözümü için ciddi çabalar gerektiriyor." diye ekledi.

Huntsman'a göre, "Rusya ve ABD öncelikle yaptırım sorununu yaratan konulara yoğunlaşarak, müzakere masasında kalmalı" ve "bunları çözmek için yapılması gerekenleri düşünmeli."

Huntsman Ukrayna kriziyle alakalı şunları söyledi:

"Temel görev Donbas'daki şiddeti durdurmaktır. ABD neden bu işe müdahale etti? Çünkü bunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü meseleleri. Bunlar sadece ABD için değil tüm dünya için çok önemli. Biz, 'yaptırım koyan' ve 'yakında bir çözüm bulacağımızı umduğumuz' taraflardan biriyiz. İlişkilerimizin normale dönme sürecine geçeceğimizi ve bu konudaki diplomasi çalışmalarının sorunları tam olarak çözeceğini umuyoruz... Umarım ben de bunu yapabilirim. Başkanımızın (Donald Trump) ve kongrenin bu konuda ümitli olduğunu biliyorum."

Jon Huntsman?

2012 seçimlerinde Obama'ya karşı yarışmak için kampanya yürütmüş olan Jon Huntsman, Başkan Donald Trump tarafından Moskova’ya büyükelçi olarak atanmıştı. 2005-2009 yılları arasında Utah valisi olan Jon Huntsman daha önce ABD’nin Çin ve Singapur büyükelçisi olarak görev yaptı. Büyükelçi Huntsman’ın kriz sürecinden geçen Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor. Trump, Rusya ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirtmişti.

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