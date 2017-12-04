Kurtulmuş: Rusya ile yaşanan uçak krizini ustalıkla sonuçlandırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Rusya ile yaşanan uçak krizini ustalıkla sonuçlandırdı" dedi.

Kurtulmuş, Konya'da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, hemen hemen dünyanın her bölgesinde, özellikle Ortadoğu’da siyasi ve ekonomik çalkantılar yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin daha önce kendisine oynanan oyunları başarıyla bozduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye karşısına çıkan diğer oyunları da bozmuştur. Barzani'nin referandumuyla ortaya konulan süreç de yeni bir siyasi süreçti. Hiç kimsenin tahmin etmediği ya da bundan 9-10 ay evvel konuşulsa kimsenin ihtimal vermeyeceği bir şeyi Türkiye gerçekleştirdi. Irak Merkezi Hükümeti ve İran ile iş birliği yaparak Kuzey Irak'ta oldu-bittiyle bir harita değişikliğinin ortaya çıkarılması veya sonlandırılmasını Türkiye bir şekilde önledi. Referandum yapıldı ama Türkiye'nin gayretleriyle referandumun sonuçları siyaseten tamamen ortadan kaldırıldı. Bugün, sadece yapılmış ve raflarda kalan bir referandum sonucuyla karşı karşıyayız."

Bir diğer örneğin de Rusya ile yaşanan uçak krizi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye’nin bu krizi de ustalıkla sonuçlandırdığını vurguladı.

Kurtulmuş, Astana sürecinden de olumlu sonuç alındığını ve çatışmasızlık bölgelerinin oluşması için gerekli adımların atıldığını dile getirerek, "İnşallah şimdi Türkiye, kendisine Afrin bölgesinden gelebilecek olan tehlikeleri de oluşturduğu bu siyasi kararlılık ve iş birliğiyle çözecek noktaya ulaştı." ifadesini kullandı.

HABERRUS