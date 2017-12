Trump: Flynn'in Ruslarla görüşmesi yasalara uygun, gizlenecek bir şey yok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan söylediği için görevden aldığını, Ruslar ile görüşmesinin yasalara uygun olduğunu ve gizlenecek bir şey olmadığını söyledi.

Trump, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "General Flynn'i, Başkan Yardımcısı ve FBI'ya yalan söylediği için kovdum. Bu yalanlarından dolayı suçlu. Bu utanç verici. Çünkü geçiş sürecindeki fiilleri yasalara uygundu. Bunda gizlenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!