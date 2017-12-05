"Flynn, Rusya Büyükelçisi aracılığıyla Putin'e bir rica iletemez"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı atılacak adımlarla ilgili kararları kendisinin verdiğini belirterek, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in eski Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak aracılığıyla Putin'e bu yönde bir rica iletmesi ihtimalinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov "Michael Flyinn, Kislyak aracılığıyla Putin'e eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Rus diplomatların sınırdışı edilmesi ve mülklerine el konulmasına karşı Moskova'nın başta bir cevap vermemesi yönünde bir rica iletmiş olabilir mi? sorusunu yanıtladı.

Peskov "Kararı Putin kendisi verdi, bu onun kararıydı. Birilerinin ricası veya tavsiyesi hiçbir şekilde etkili olamaz. Putin, Rusya'nın çıkarlarından yola çıkarak kararlarını kendisi verir" dedi.

Peskov ayrıca "Flynn, Kislyak'tan hiçbir şey isteyemezdi. Zaten böyle bir rica Putin'e de ulaşamazdı. Bu tamamen absürt" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin elinde Flynn konusunda kullanacak hiçbir şey yok"

Rus senatör Aleksey Puşkov da eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile ilişkilerine dair yalan söylediğini belirttiği soruşturmayı cadı avı olarak nitelendirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Puşkov "Mueller'in elinde Flynn konusunda kullanacak hiçbir şey yok. En büyük ‘kanıt', Kislyak'la görüşme ve Putin'le oturduğu bir fotoğraf. Cadı avcıları yine eli boş dönecek" ifadelerini kullandı.

Flynn FBI'a yalan söyleyerek suç işlediğini kabul etmişti

Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile olduğu iddia edilen ilişkilere dair soruşturma kapsamında savcılıkla işbirliği yapıp mahkemede 'FBI'a yalan söyleyerek suç işlediğini' kabul etmişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Aralık 2016'da Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılmasını içeren bir yaptırım kararı vermişti.

ABD'nin iki Rus diplomatik mülkünü iade etmemesinin ardından Rusya bu yıl ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluklarında çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti.

HABERRUS