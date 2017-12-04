Simonyan o toplantıyı anlattı: Putin ve Flynn hiçbir şey konuşmadı

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 2 yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'ın aynı masada yanyana oturduğu toplantı hakkında konuştu. Simonyan'ın aktardıklarına göre Putin, Flynn ile hiçbir şey konuşmadı.

Telegram kanalı üzerinden açıklama yapan Simonyan, "Michael Flynn bizim 10. yıl kutlamalarımıza katıldı. Putin'in yanında oturdu. Ben de onun yanına oturdum. Putin Flynn ile hiçbir şey konuşmadı. Bir programımız vardı, çok yüksek sesli video gösteriliyor, konuşamıyordunuz. Dahası, Putin bu adamın kim olduğunu kesinlikle bilmiyordu. Masaya doğru giderken Putin'e, "Yanınızda Emir Kusturica ve ABD eski Askeri İstihbrat Başkanı Michael Flynn oturacak." dedim. Putin ise şaşırarak, "Askeri isihbarat? Gerçekten mi?" dedi.

Simonyan şöyle devam etti, "Putin her zamanki gibi herkesle tokalaştı. Programa baktı, bir konuşma yaptı ve gitti. İşte bütün hikaye bu."

Simonyan, bu açıklamayla beraber Putin ve Flynn'in aynı masada oturduğu fotoğrafı da paylaştı.

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Flynn şimdi itirafçı oldu

Michael Flynn, birkaç gün önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etti. Flynn Türkiye'yle ilişkileri konusunda yalan söylediğini de kabul ederken, Amerikan medyası, Flynn'in mahkemede Ruslarla temas kurmasını Donald Trump'ın istediğini söyleyeceğini bildirdi.

Flynn, itirafında "ihanet" ile suçlanmasının çok acı verici olduğunu, bu suçlamaların inandığı her şeye ters olduğunu söyledi.

"Yaptıklarımın yanlış olduğunu biliyorum ve bunu düzeltmeye çalışacağım" diyen Flynn, işbirliği yapma kararının ülkesi ve ailesi için en iyisi olduğunu vurguladı.

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