Bayraklar asıldı, Rusya ve YPG'den ortak basın toplantısı

Türkiye’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı sayıp terör örgütü ilan ettiği YPG’nin sözcüsü ile Ankara’nın son dönemde sıkı fıkı ilişki yürüttüğü Rusya’nın bir generali yan yana basın toplantısı düzenledi.

YPG Rusya ve ABD’nin sağladığı yardımla Deyr ez Zor vilayetinin doğusunu IŞİD’den tamamen dün aldı. Bu, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan tüm Suriye topraklarının YPG kontrolüne girmesi demek.

Konuyla ilgili açıklamayı yapmak üzere Rus general Yevgeni Poplavski ve YPG sözcüsü Nuri Mahmut yan yana basının karşısına geçti. YPG ve Rus bayrakları da yan yana asıldı.

Levgini: We coordinated with YPG to liberate east of Euphrates, will restore life ,stability to it. https://t.co/5p8T4rH05s

full video👉https://t.co/5p8T4rH05s pic.twitter.com/TZuBaifkXE — Idris Al Oso (@Idrisaloso) December 4, 2017

Mahmud, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye’nin parçası olacağını belirterek, “Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye’nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Suriye’de daha önce ABD askerlerinin YPG’lilerle fotoğraf çektirmesine Türkiye defalarca tepki göstermişti. Bununla birlikte 13 Kasım’da Rus general Kim, Rus uyruklu IŞİD’li ailelerin teslim edilmesi konusunda YPG ile kameralar önünde protokol imzalamıştı. Türkiye bu konuda sessiz kalmıştı.

Rusya’nın YPG’nin çatı örgütü DSG’yi (Demokratik Suriye Güçleri) Türkiye’nin itirazına rağmen Suriye sorununa çözüm için Soçi’de yapmayı planladığı toplantıya davet etme ısrarı da sürüyor.

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