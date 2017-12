Bayraklar asıldı, Rusya ve YPG'den ortak basın toplantısı

Türkiye’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı sayıp terör örgütü ilan ettiği YPG’nin sözcüsü ile Ankara’nın son dönemde sıkı fıkı ilişki yürüttüğü Rusya’nın bir generali yan yana basın toplantısı düzenledi.

YPG Rusya ve ABD’nin sağladığı yardımla Deyr ez Zor vilayetinin doğusunu IŞİD’den tamamen dün aldı. Bu, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan tüm Suriye topraklarının YPG kontrolüne girmesi demek.

Konuyla ilgili açıklamayı yapmak üzere Rus general Yevgeni Poplavski ve YPG sözcüsü Nuri Mahmut yan yana basının karşısına geçti. YPG ve Rus bayrakları da yan yana asıldı.

Levgini: We coordinated with YPG to liberate east of Euphrates, will restore life ,stability to it. https://t.co/5p8T4rH05s

full video👉https://t.co/5p8T4rH05s pic.twitter.com/TZuBaifkXE