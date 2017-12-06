Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Türkiye, 'Avrasya ombudsman ittifakı' kuruyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da biraraya gelen Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Türkiye yetkilileri, 4 ülke arasında Avrasya ombudsman ittifakı kurmak için memorandum imzaladı.

Rusya Federasyon Konseyi'ne ait Vmeste-RF televizyon kanalında yayınlanan habere göre, 4 ülke arasında oluşturulacak ittifak, Avrasya bölgesinde yaşayan vatandaşların haklarını daha etkili bir şekilde savunmalarına yardımcı olacak.

İttifaka katılacak ülkelerin ombudsmanları, bu platformu yakın işbirliği sağlamak, ortak yaklaşımlar geliştirmek ve insan hakları koruması alanında mevcut mekanizmaları geliştirmek için kullanmayı düşünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Federasyonu Konseyi Anayasa Mevzuatı Komisyonu Başkanı Andrey Klişas şunları söyledi, "Halkın hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik ulusal mekanizmaların geliştirilmesini amaçlayan, insan hakları konusunda çalışan, ihlal edilen vatandaşlık haklarının korunması, onarılmasına katkı sağlayacak bu ittifaka tüm desteğimizi sunuyoruz."

Öte yandan Moskova'da bir araya gelen 4 ülke yetkilileri, 'Avrasya Ombudsmanı' adı altında bir internet sitesi oluşturmayı ve buradan yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmayı kararlaştırdı. İnternet sayfası üzerinden yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verileceği belirtildi.

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