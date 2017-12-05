Rusya ile Türkiye'nin arasını düzelttiği iddia edilen Çağlar'dan Putin ve Erdoğan'a övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen ay dostluk nişanı verdiği iş adamı Cavit Çağlar, CNN Türk'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında Türkiye ile Rusya arasında yaptığı arabuluculuk hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski Bakan ve Bursa'nın tanınan iş adamlarından Cavit Çağlar, Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye-Rusya arasında arabuluculuk yapmış olmasıyla tekrar gündeme geldi.

"Şu anda dünyada iki büyük lider var, biri Putin, diğeri Erdoğan" diyen Çağlar, Türkiye ile Rusya arasındaki sorunun artık geride kaldığını, ABD'nin ise hala 1 Mart tezkeresinin intikamını almaya çalıştığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Rusya'nın ABD'ye göre daha iyi bir sınav verdiğini söyleyen Çağlar, "Türkiye ve Rusya hem yönetim olarak hem de halklar olarak Türkiye ile ABD'den daha yakın ilişki içinde" dedi. Putin'in düşürülen uçağın intikamını alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çağlar, "Bunda bir kasıt yok. Ben Rusya ile dostluğun çok daha ilerleyeceği kanaatindeyim. Rusya'ya eskisinden daha çok güvenmek zorundayız. Çünkü onlar bize çok güveniyor" dedi.

Bu arada Çağlar, Çelik'in "Rusya'da iş yapan büyük gruplar var. Bildiğim kadarıyla Rusya'da sizin büyük bir yatırımınız yok. Siz nasıl oldu da aradan sıyrıldınız" sorusuna da "O da benim maharetim" diye yanıt verdi.

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

HABERRUS