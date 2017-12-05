Rusya'dan ABD'ye yanıt: 9 medya kuruluşu 'yabancı ajan' kabul edildi

Rusya Adalet Bakanlığı, 'Golos Ameriki', 'Radio Svoboda' ve 'Nastoyaşiye Vremya' da dahil olmak üzere Rusya'da yayın yapan 9 medya kuruluşunu 'yabancı ajan' olarak kabul etti.

Listeye alınan diğer 6 kuruluş ise şöyle: Idel.Realii, Kavkaz.Realii, Kırım.Reali, Tatar-Başkır 'Radio Svoboda (Azatliq Radiosi), Sibir.Realii ve 'Faktograf'.

Öte yandan bu medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri, Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duma'sına girmekten men edilecek.

Federasyon Konseyi Üyesi Andrey Klimov'un belirttiğine göre 9 kuruluşun bulunduğu listeye 'şimdilik' bir ekleme yapılmayacak.

CNN televizyon kanalının listeye eklenmemesi ise dikkat çekti.

Klimov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bu liste, devlet parasıyla varolan, Rusça yayın yapan ve faaliyetlerini Rusya'da yürüten Amerikan propaganda şirketlerini içermektedir."

Rusya'nın bu adımı, ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus televizyonu Russia Today’in (RT) 'yabancı ajan' olarak tescillenmesi yönündeki isteğinin ardından geldi. ABD istihbaratı, Kremlin’in 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek için RT’yi kullandığını öne sürüyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

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