Putin'den beklenen açıklama geldi: 2018 Başkanlık seçimlerinde adayım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Seçimler, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakının yıl dönümü olan 18 Mart 2018’de düzenlenecek.

Nijniy Novgorod'daki yerli GAZ otomobil fabrikasında işçilerle buluşan Putin, 2018'de aday olacağını "Evet, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı için yarışacağım" sözleriyle duyurdu.

Rusya'yı 2000 yılından beri Putin yönetiyor

Putin, Rusya'da 4'üncü kez başkanlık için yarışacak. 2000-2008 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Putin, anayasada en fazla üst üste iki dönem başkanlık sınırlamasına uydu. 2008-2012 arası başbakan seçilen Putin, 2012'de yeniden devlet başkanlığı seçimine katıldı ve kazandı.

Devlete bağlı kamuoyu yoklama şirketi VTSIOM'un eylül sonunda yaptığı ankete göre, Putin'e halk desteği yüzde 82 düzeyinde.

HABERRUS