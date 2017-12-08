Putin, Kudüs ve Suriye'yi görüşmek için Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, 11 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde, Putin'in, Erdoğan'la enerji alanındakiler başta olmak üzere ortak projeleri ve diğer ikili işbirliği alanlarını görüşeceği belirtildi.

Kremlin açıklamasına göre liderler ayrıca, Ortadoğu'daki durum ve Suriye krizi de dahil olmak üzere kilit uluslararası sorunları ele alacaklar.

BU YILKİ 7. YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Bu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle 22 Kasım'da Soçi'de üçlü olarak gerçekleştirdikleri zirve de dahil olmak üzere Putin ve Erdoğan'ın bu yıl içerisinde yaptıkları 7. yüz yüze görüşme olacak.

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