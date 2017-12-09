Rüşvet almakla suçlanan Ulyukayev son savunmasını yaptı: Beni affedin

Ben sık sık ödün veren oldum, ikiyüzlülük yaptım, hediye almayı ve vermeyi sevdim. Eğer her işin yolundaysa, utanç verici bir şekilde başkalarının acılarından uzaklaşıyorsun. Millet, beni affedin, sizin önünüzde suçluyum.

Sokrates'in dediği gibi, yaşamak için ölmek gerek. Şimdi, elbette, zamanlar çok daha vejetaryen ama benim yaşımda bir insan için on yıl - ciddi.

Suçlu olduğumu itiraf ediyorum. Ama rüşvet almakla değil, bu ülke ve insanları için çok az şey yaptığım için. İnsanların ne kadar kötü durumlarda yaşadığını ve karşılaştıkları adaletsizliği, ancak kendi başınıza bir bela geldiği zaman anlıyorsunuz. Her şey güzelken utanç verici bir şekilde bunlardan kaçıyorsun. Beni affedin. Kader ne gösterirse göstersin, hayatımın geri kalanını sıradan insanların çıkarlarını savunmaya adayacağım.