Putin'den 'beklenmedik' Suriye ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır ve Türkiye ziyaretlerinin öncesinde Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Rus hava güçlerinin konuşlandığı Hmeymim'e bu ilk ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'deki Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.

Rus ordusu Suriye'den geri çekiliyor

Putin Hmeymim'de yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı'na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin, daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum" dedi.

Bu arada Putin'e bu ilk Hmeymim ziyaretinde Sergey Şoygu da eşlik etti.

"IŞİD'i 2 yılda yok ettik"

Rus askerlerin evlerine zaferle döneceğini söyleyen Putin, 'Rusya ve Suriye ordularının uluslararası terörizmin en güçlü gruplarından birini (IŞİD) sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede yok ettiğini' kaydetti.

Putin ayrıca, 'teröristlerin Suriye'de kafalarını yeniden kaldırmaları halinde Rusya'nın onları daha önce hiç görmedikleri kadar güçlü saldırılarla vuracağını' belirtti. Putin, Suriye'de ve Rusya'da terörle mücadele için verilen kayıpları unutmayacaklarını da söyledi.

Suriye'de verilen kayıplar nedeniyle durmayacaklarını ya da geri çekilmeyeceklerini belirten Putin, şöyle devam etti: "Durup geri çekilmek halkımızın karakter özelliklerinden biri değil. Tam tersine, kaybettiklerimizin hatırası, hangi kılık içinde gizlenirse gizlensin, katıksız bir kötülük olan uluslararası terörizmin kökünü kazımamız için bize daha fazla güç verecek."

Tamamen geri çekilmiyor

Ayrıca Putin, Rus güçlerinin önemli ölçüde geri çekilmesine karar vermesine rağmen, Rusya'nın Suriye'de, biri Hmeymim biri de Tartus'ta olmak üzere 2 daimi konuşlanma noktası olacağını, yani buralardan tamamen geri çekilmeyeceklerini söyledi.

Putin'in, Suriye'ye bu sabah gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından Mısır'a uçması daha sonra da Türkiye'ye gitmesi planlanıyor.

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